ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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По каким выражениям можно понять, откуда вы родом: 10 бытовых слов России

По каким выражениям можно понять, откуда вы родом: 10 бытовых слов России

Некоторые слова звучат совершенно обычно — но только до тех пор, пока их не услышит человек из другого города.

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Новый комментарий от пользователя
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Людмила

Это может быть домашний бутерброд для обеда на работе, но и приношение кому-то в качестве благодарности (алкоголь, сладости и др.) А еще "бутылек". На шахте по поводу отпуска, ДР или другого события в бригаду приносили 3-литровую банку домашнего алкоголя