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Президентская чета Туадера посетила празднование Международного женского дня в столице ЦАР

Президентская чета Туадера посетила празднование Международного женского дня в столице ЦАР

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев Банги, 26 марта. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера и его жена Тина Маргарита Туадера посетили праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.

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