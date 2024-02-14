На этом фоне военный эксперт рассказал о бракованном оружии у ВСУ. Плохая примета: визит Сырского под Купянск вызвал панику в ВСУ Новый главком ВСУ Александр Сырский недавно посетил вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым командный пункт группировки войск под Купянском.