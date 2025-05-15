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Финский министр взялась шантажировать Трампа сотнями миллионов европейских потребителей 

Финский министр взялась шантажировать Трампа сотнями миллионов европейских потребителей 

Страны ЕС должны угрожать США разрывом торговых отношений, если Трамп продолжит пытаться договориться с Россией.

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Комментарии
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Лев Добрый
Финский министр обыкновенный тузик, а тузики должны быть в конуре и зря не гаФФкать, а Трамп должен напомнить ИМ это😜👈👍🤪!
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