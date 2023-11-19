Цены жилье в центре Москвы стали еще более недосягаемыми

Об увеличении ценовой разницы на первичную жилую недвижимость в самом центре российской столицы и в остальных районах мегаполиса в пределах МКАД предупреждают «Известия» со ссылкой на соответствующий мониторинг от одной из профильных консалтинговых компаний.
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