Цены жилье в центре Москвы стали еще более недосягаемыми

Об увеличении ценовой разницы на первичную жилую недвижимость в самом центре российской столицы и в остальных районах мегаполиса в пределах МКАД предупреждают «Известия» со ссылкой на соответствующий мониторинг от одной из профильных консалтинговых компаний.