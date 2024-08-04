Рябков заявил, что после сигнала из Москвы Россия и США избежали эскалации

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире телеканала "Россия 1", что сигнал министра обороны РФ Андрея Белоусова главе Пентагона Ллойду Остину позволил Москве и Вашингтону избежать эскалационного витка.
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