Власти Соединенных Штатов считают, что новый закон Грузии об "иностранных агентах" противоречит американским ценностям и желанию грузинского народа

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что принятие парламентом Грузии закона об иностранных агентах противоречит американским ценностям и желаниям грузинского народа.
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