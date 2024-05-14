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Власти Соединенных Штатов считают, что новый закон Грузии об "иностранных агентах" противоречит американским ценностям и желанию грузинского народа

Власти Соединенных Штатов считают, что новый закон Грузии об "иностранных агентах" противоречит американским ценностям и желанию грузинского народа

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что принятие парламентом Грузии закона об иностранных агентах противоречит американским ценностям и желаниям грузинского народа.

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