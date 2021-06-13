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Лариса Долина показала фото с больным раком Розенбаумом: осунулся и сильно похудел

Лариса Долина показала фото с больным раком Розенбаумом: осунулся и сильно похудел

Лариса Долина показала фото с больным раком Розенбаумом: осунулся и сильно похудел Лидия Губина12 июня Лариса Долина опубликовала новое фото, на котором позирует вместе с Александром Розенбаумом.

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