Депутат Чаплин: страховые пенсии в России вырастут на 7,3 процента с 1 января

Это первое увеличение для работающих пенсионеров с 2015 года. Страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года, мера затронет работающих и неработающих пенсионеров, рассказал РИА Новости депутат Государственной думы Никита Чаплин.
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