Врач рассказал о состоянии корреспондента ВГТРК Поддубного после ранения

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен в результате атаки дрона в Курской области, находится в тяжелом состоянии — у него «ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», рассказал врач в эфире телеканала «Россия 24».