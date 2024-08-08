Врач рассказал о состоянии корреспондента ВГТРК Поддубного после ранения

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен в результате атаки дрона в Курской области, находится в тяжелом состоянии — у него «ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», рассказал врач в эфире телеканала «Россия 24».
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