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Весьма своевременное заявление президента Никарагуа

Весьма своевременное заявление президента Никарагуа

На фоне того, как президент Никарагуа заявил о том, что войска, корабли и авиация Вооружённых сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, стало известно о том, что в случае развёртывания российские кораблей и подводных лодок в этом регионе, российские военные способны успешно нанести удары по штату Флорида, задействуя крылатые ракеты «Калибр», а в случае развёртывании стратегической авиации, удары могут быть нанесены по 70% территории США, при условии задействования крылатых ракет Х-101.

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