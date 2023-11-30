Бочкарёв: Для жителей столицы открылся еще один участок набережной затона Новинки

Для жителей столицы открылся еще один участок набережной затона Новинки Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что завершено благоустройство участка набережной затона Новинки в Даниловском районе.
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