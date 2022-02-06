Экономика сегодня

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«Турецкий поток» вынуждает Украину пойти на прямую закупку газа в РФ

«Турецкий поток» вынуждает Украину пойти на прямую закупку газа в РФ

Российский газ остается столпом украинской политической мифологии, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев, добавив, что Будапешт является одним из объектов ненависти Киева.

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