Российский генерал заявил о победе в СВО

Российская Федерация уже выиграла СВО. Соответствующее заявление сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, которого цитирует телеграм-канал МОЛОТОВ «АХМАТ».
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