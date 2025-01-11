Ветераны органов внутренних дел Ульяновской области участвуют в подготовке 34 гумманитарного конвоя

Ветераны Заволжского местного отделения Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел, ветераны боевых действий Владимир Ярухин подполковник милиции в отставке и Марс Саяпов подполковник в отставке ведут подготовку очередного, 34-го, гуманитарного конвоя.
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