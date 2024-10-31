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Царьград

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Набиуллина выступила против программ льготного кредитования предприятий

Набиуллина выступила против программ льготного кредитования предприятий

Глава ЦБ не считает возможным увеличение промпроизводства с помощью низких ставок.Эльвира Набиуллина считает, что льготное кредитование само по себе не способно увеличить производство и предложение в экономике и призывает правительство избегать раздачи дешевых кредитов.

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