Набиуллина выступила против программ льготного кредитования предприятий

Глава ЦБ не считает возможным увеличение промпроизводства с помощью низких ставок.Эльвира Набиуллина считает, что льготное кредитование само по себе не способно увеличить производство и предложение в экономике и призывает правительство избегать раздачи дешевых кредитов.