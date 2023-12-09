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«Нам очень стыдно»: вдова Градского публично обратилась к его старшим детям после скандала

«Нам очень стыдно»: вдова Градского публично обратилась к его старшим детям после скандала

Наследники музыканта никак не могут разделить между собой его миллионы. Александр Градский и Марина Коташенко LEGION-MEDIAВнезапная смерть Александра Градского два года назад поставила по разные стороны баррикад его наследников.

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