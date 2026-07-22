Депутат Ветров: новая семейная выплата может достигать почти 200 тысяч рублей

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров напомнил, что с 1 июня текущего года российские родители получили право на семейную выплату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии