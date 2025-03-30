Аул Мафэхабль — это единственный адыгский (черкесский) аул, где компактно проживают репатрианты. Решение об основании этого аула было принято 1 августа1998 года после переселения первой группы адыгов из автономного края Косово (Югославия) на историческую землю.
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