В Петербурге начались первые посевы виолы Виттрока

В тепличном комплексе запланировано выращивание более миллиона штук рассады Сразу после новогодних каникул в «Калининском СПХ» начались посевы виолы Виттрока, сообщает Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.
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