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Запад просит ядерной войны. Дата названа

Сначала о возможности применения 5-й статьи Устава НАТО в случае радиационной катастрофы, вызванной обстрелами, заявили представители парламентов США и Великобритании, а 21 августа к ним присоединился ещё и заместитель министра обороны Польши.

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