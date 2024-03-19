Кражу из частного домовладения раскрыли сотрудники полиции в Краснодарском крае

В отдел полиции Адлерского района Сочи с сообщением о краже обратился местный житель. Со слов заявителя, из его домовладения пропали ювелирные изделия общей стоимостью около 780 000 рублей, которые он хранил в тумбочке в спальне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии