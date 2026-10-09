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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ираола о деле «Ман Сити»: «Никому не идет на пользу неопределенность. Процесс продолжается, нужно набраться терпения»

Главный тренер « Ливерпуля » Андони Ираола высказался касательно «Манчестер Сити» , который был признан виновным по всем пунктам обвинений, связанных с нарушениями финансовых правил АПЛ .

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