Кажется, все, кроме российских чиновников и предпринимателей, вынужденных плясать под их дудку, знают, что «бизнес» электромобилей – это история, которая ведет в тупик весь мировой автопром.
«Электрички», как шаг к… ДВС
Комментарии
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ВК
Василий Коликов
Опроса нет, но я выскажусь инициативно. Не верю. Электромобили - прекрасный способ выцепить дополнительные деньги у богатеньких буратин, не любящих думать, но любящих представлять себя на острие прогресса. Для тех, у кого имидж - главный компонент человека.
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