«Электрички», как шаг к… ДВС

ВК

Василий Коликов

Опроса нет, но я выскажусь инициативно. Не верю. Электромобили - прекрасный способ выцепить дополнительные деньги у богатеньких буратин, не любящих думать, но любящих представлять себя на острие прогресса. Для тех, у кого имидж - главный компонент человека.