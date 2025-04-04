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Царьград

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Русские военные ликвидировали украинское подразделение "Птицы Мадьяра"

Русские военные ликвидировали украинское подразделение "Птицы Мадьяра"

Русские военные нейтрализовали беспилотные расчеты украинского подразделения "Птицы Мадьяра" в ответ на атаки по мирным жителям.

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Комментарии
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Сергей
Курятник мадьяра ТОЛЬКО УНИЧТОЖИТЬ до последнего петуха!!!
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11 час.
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