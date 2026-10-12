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ФедералПресс

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«Зачем над людьми издеваетесь»: Бусаргин устроил разнос саратовским чиновникам из-за отопления

«Зачем над людьми издеваетесь»: Бусаргин устроил разнос саратовским чиновникам из-за отопления

САРАТОВ, 12 октября, ФедералПресс. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подверг резкой критике руководство профильных министерств и главу Дергачевского района за срыв сроков подключения к теплоснабжению местного детского сада.

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