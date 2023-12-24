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Певца Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию

Певца Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию

Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде грузинскому исполнителю Иракли Пирцхалаве. По информации пресс-секретаря пограничной полиции Раисы Новицки, артист не соответствовал условиям въезда в страну.

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