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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даку вытеснил Соболева из топ-3 фаворитов на победу в бомбардирской гонке РПЛ. У албанского форварда 2 гола в 2 турах, он может перейти в «Спартак»

Букмекеры обновили котировки на итоги гонки бомбардиров Альфа-Банк РПЛ. Фаворитами гонки остаются Константин Тюкавин и Джон Кордоба – форвард «Динамо» не забил в матчах с «Крыльями Советов» (0:0) и «Балтикой» (1:2), нападающий «Краснодара» из-за травмы пропустил игру с «Рубином» (3:1).

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