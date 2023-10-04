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Позировала с ножом: школьница, изрезавшая одноклассницу, подражала аниме-убийцам

Позировала с ножом: школьница, изрезавшая одноклассницу, подражала аниме-убийцам

14-летняя девочка, искалечившая подругу в лесу под Новосибирском, косплеила убийц из аниме. После жуткого случая, когда 14-летняя сибирячка канцелярским ножом изрезала своей 13-летней подруге лицо и шею, стало известно, что девочка выкладывала в соцсетях косплеи на убийц из аниме, комиксов и игр.

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