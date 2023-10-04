Позировала с ножом: школьница, изрезавшая одноклассницу, подражала аниме-убийцам

14-летняя девочка, искалечившая подругу в лесу под Новосибирском, косплеила убийц из аниме. После жуткого случая, когда 14-летняя сибирячка канцелярским ножом изрезала своей 13-летней подруге лицо и шею, стало известно, что девочка выкладывала в соцсетях косплеи на убийц из аниме, комиксов и игр.