Учения подтвердили готовность служб Дзержинска к ЧС

Плановые комплексные учения прошли в Дзержинске в период с 28 по 31 июля. Проверку с органами управления гражданской обороны городского округа организовали комиссия Главного управления МЧС России по Нижегородской области совместно с министерством региональной безопасности, сообщил глава города Михаил Клинков.