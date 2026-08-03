Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Учения подтвердили готовность служб Дзержинска к ЧС

Учения подтвердили готовность служб Дзержинска к ЧС

Плановые комплексные учения прошли в Дзержинске в период с 28 по 31 июля. Проверку с органами управления гражданской обороны городского округа организовали комиссия Главного управления МЧС России по Нижегородской области совместно с министерством региональной безопасности, сообщил глава города Михаил Клинков.

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