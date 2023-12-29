Чем заняться дома на новогодних каникулах. Часть I. Кино

«Убийцы цветочной луны» Apple TV+ Начало 1920-х, городок Грей-Хорс в округе Осейдж, штат Оклахома. Коренные американцы, открывшие в своей резервации огромные запасы нефти, пребывают в эйфории золотой лихорадки.
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