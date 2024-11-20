Джоли распродает свои богатства из-за нищенского положения

Спустя восемь лет после развода Анджелина Джоли довела себя до критического состояния не только в физическом плане, но и финансовом, пытаясь наказать супруга за все, что ей и детям пришлось терпеть в браке.
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