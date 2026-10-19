В Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР задержаны 13 участников преступной группы, похищавшей выплаты у участников СВО, обманывая их при заключении военных контрактов.
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Этих выродков надо расстрелять при Народе России и показать по ТВ .
Эту мразь необходимо уничтожать или отправлять на СВО в передовые ряды штурма.