ЦИК зарегистрировал первых двух кандидатов в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия России на заседании зарегистрировала первых кандидатов в президенты страны – председателя ЛДПР, главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и вице-спикера ГД, выдвинутого партией "Новые люди", Владислава Даванкова.
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