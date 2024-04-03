6 теорий, объясняющих странный обычай подвешивать обувь на проводах

Каждый из нас видел кроссовки или ботинки, висящие над улицей на проводах. Это явление можно назвать интернациональным – встречается оно в наших городах и селах, в Азии и Африке, а в США даже получило собственное название – shoefiti (шуфити) – от слов «shoe» (обувь) и «graffiti» (граффити).