6 теорий, объясняющих странный обычай подвешивать обувь на проводах

Каждый из нас видел кроссовки или ботинки, висящие над улицей на проводах. Это явление можно назвать интернациональным – встречается оно в наших городах и селах, в Азии и Африке, а в США даже получило собственное название – shoefiti (шуфити) – от слов «shoe» (обувь) и «graffiti» (граффити).
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