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Гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Монреаль»

Гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Монреаль»

Результативная игра Артемия Панарина принесла его команде победу в матче с «Монреалем». В ночь на 8 апреля в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс».

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