Гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Монреаль»

Результативная игра Артемия Панарина принесла его команде победу в матче с «Монреалем». В ночь на 8 апреля в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс».