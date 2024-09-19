Житель Смоленска выиграл в лотерею 140 миллионов после сна с котом-пакостником

Приснившийся питомец испачкал ему всю квартиру, однако это оказалось хорошей приметой.Житель Смоленска по имени Дмитрий, владеющий бизнесом в сфере автотранспорта, в одночасье разбогател на 140 миллионов рублей.
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