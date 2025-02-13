НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    А за чьи деньги транслируют чемпионаты стран - врагов России?«Монако» – «Бенфи...
  • Сергей Андросов
    В Макдональдсе была такая же хрень, нисколько не вкуснее. На рекламе одно ( всё искусственное), в натуре размокшая бу...«Во «Вкусно – и т...
  • Сергей Козлов
    Есть бабло есть команда и есть рейтинги.Борис Ротенберг о...

Карпухин о штрафах в СКА: «Дело даже не в деньгах, когда эмоции захлестывают и ты удаляешься, становится перед пацанами неудобно. Надо играть с холодной головой»

– Роман Ротенберг заявил, что ввел штрафы за удаления, как это повлияло на игроков, успеваете об этом задумываться во время матча?  – Штрафы – это все‑таки внутренняя кухня, и раскрывать ее считаю не совсем правильным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх