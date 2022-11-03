На дорогах Орла произойдут большие изменения

Рост числа аварий на дорогах Орла заставил чиновников задуматься о безопасности. На заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 1 ноября приняты решения, которые должны снизить аварийность на городских дорогах.
Рост числа аварий на дорогах Орла заставил чиновников задуматься о безопасности. На заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 1 ноября приняты решения, которые должны снизить аварийность на городских дорогах.
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