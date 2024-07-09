Боец СВО из Черепаново добровольно вернул долг 500 тысяч рублей

В Новосибирской области боец СВО добровольно вернул долг более 500 тысяч рублей. Ранее мужчину на время освободили от обязательств по выплате задолженности, в связи с его участием в специальной военной операции.
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