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За год в УрФО изъято 6 млн фальшивых рублей, в основном – 5-тысячными купюрами

За год в УрФО изъято 6 млн фальшивых рублей, в основном – 5-тысячными купюрами

В 2021 году на территории УрФО было изъято 1,4 тысячи фальшивых банкнот на общую сумму 6 млн рублей. Чаще всего злоумышленники подделывают самые крупные купюры – 5-тысячные (84% от всех подделок), сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

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