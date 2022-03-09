За год в УрФО изъято 6 млн фальшивых рублей, в основном – 5-тысячными купюрами

В 2021 году на территории УрФО было изъято 1,4 тысячи фальшивых банкнот на общую сумму 6 млн рублей. Чаще всего злоумышленники подделывают самые крупные купюры – 5-тысячные (84% от всех подделок), сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.