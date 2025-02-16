Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в украинском конфликте

Мирное население России не гибнет в украинском конфликте. Об этом заявила в ходе Мюнхенской конференции бывший премьер-министр Эстонии, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
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