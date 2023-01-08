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Дешам продлил контракт с Францией, Хабиб ушел из ММА, санкции Украины против Тимощука, поражение «Реала», Месси – плеймейкер года, рекорд Клэбо и другие новости утра

Дешам продлил контракт с Францией, Хабиб ушел из ММА, санкции Украины против Тимощука, поражение «Реала», Месси – плеймейкер года, рекорд Клэбо и другие новости утра

1. Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года. Под руководством Дидье команда выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021, а также вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.

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