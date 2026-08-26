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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Собянин: Москва передает регионам лучшие практики в образовании

Москва делится с регионами своими лучшими практиками в сфере образования, рассказал Сергей Собянин. Учителей обучают в Московском городском педагогическом университете и Корпоративном университете московского образования.

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