Собянин: Москва передает регионам лучшие практики в образовании

Москва делится с регионами своими лучшими практиками в сфере образования, рассказал Сергей Собянин. Учителей обучают в Московском городском педагогическом университете и Корпоративном университете московского образования.
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