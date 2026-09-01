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ВС РФ взяли под контроль более 15 кв. км при освобождении Червоной Криницы

ВС РФ взяли под контроль более 15 кв. км при освобождении Червоной Криницы

Александр Река/ТАСС Российские войска взяли под контроль около 100 строений и более 15 квадратных километров территории при освобождении населенного пункта Червоная Криница в Запорожской области.

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