Росстат выявил рекордную зарплату в табачной сфере в июне 2026

В июне 2026 года в табачной промышленности зафиксировали самую высокую среднюю заработную плату, превышающую 255 тысяч рублей.
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