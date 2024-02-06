50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала естественную внешность на фото. На размещенном кадре 50-летняя знаменитость предстала, позируя в автомобиле в сером пальто и черном свитере с объемным воротом.
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