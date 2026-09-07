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Дистанционное голосование, лечение ОРВИ и жилищный кризис в Европе

Дистанционное голосование, лечение ОРВИ и жилищный кризис в Европе

- Проголосовать дистанционно смогут рекордные 48,4 миллиона избирателей; - Финляндия закрыла доступ к архивам из России до 9999 года; - «Мисс Мира — 2026» стала представительница Доминиканской Республики; - Минздрав РФ утвердил новую редакцию клинических рекомендаций по лечению ОРВИ у детей, расширив разделы об этиологии, группах риска и нефармакологических средствах (травяные чаи, мед, лимон); - В Европе назревает кризис доступности жилья: лишь половина европейцев со средним доходом могут позволить себе купить однушку или студию.

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