Дистанционное голосование, лечение ОРВИ и жилищный кризис в Европе

- Проголосовать дистанционно смогут рекордные 48,4 миллиона избирателей; - Финляндия закрыла доступ к архивам из России до 9999 года; - «Мисс Мира — 2026» стала представительница Доминиканской Республики; - Минздрав РФ утвердил новую редакцию клинических рекомендаций по лечению ОРВИ у детей, расширив разделы об этиологии, группах риска и нефармакологических средствах (травяные чаи, мед, лимон); - В Европе назревает кризис доступности жилья: лишь половина европейцев со средним доходом могут позволить себе купить однушку или студию.