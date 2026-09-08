Рыбальченко предложил обсудить знак для детской доступности на "Госуслугах"

Сергей Рыбальченко предложил вынести на обсуждение на портале "Госуслуги" выбор дизайна знака, обозначающего доступность инфраструктуры для детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ "Такого кошмара н...
- МН Михалков назвал и...
- «Трамп, не дави»:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым