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Царьград

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Рыбальченко предложил обсудить знак для детской доступности на "Госуслугах"

Рыбальченко предложил обсудить знак для детской доступности на "Госуслугах"

Сергей Рыбальченко предложил вынести на обсуждение на портале "Госуслуги" выбор дизайна знака, обозначающего доступность инфраструктуры для детей.

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