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Экономист Кузнецов спрогнозировал курс рубля к лету

Экономист Кузнецов спрогнозировал курс рубля к лету

К лету 2023 года курс рубля к доллару может составить 74-80 руб., что связано с сокращением объема экспорта из-за санкций, считает завкафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ), доктор экономических наук Николай Кузнецов.

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